¿Exagerada o irrespetuosa? Llevó a su esposo amarrado para que lo vacunaran

Un video en el que un esposo amarrado y sostenido por su pareja, quien aparentemente lo lleva obligado para que lo vacunen, ha despertado una polémica sobre la libertad de elegir, especialmente si se trata de recibir el biológico contra el coronavirus COVID-19.

La escena al parecer se desarrolla en un consultorio, en donde una señora sostiene la cuerda con la que ató a su esposo, quien espera sentado su turno de enfrentar la aguja. No trasciende si se logró el cometido, pero el solo hecho de obligarlo tiene comentando a los usuarios de TikTok.

"Me parece absolutamente correcto. No viviría bajo el mismo techo con alguien a quien no le importa la vida, mientras yo trato de cuidarme", manifestó un usuario.

"No le encuentro la gracia a que unas personas obliguen a otras”, en este caso a vacunarse, refutó otra sobre el esposo amarrado.

Comentarios como este se han desprendido del video que acumula más de 2.6 millones de reproducciones. Según las imágenes, ocurrió en Brasil, que se acerca a las 700 mil muertes por COVID.