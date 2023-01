Exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg anunció su candidatura a elecciones presidenciales de 2020

El magnate y también político dijo que no aguantará otros cuatro años de un gobierno como el del presidente Donald Trump.

El exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg sueña con llegar a la Casa Blanca y, por lo tanto, anunció su candidatura por el Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de 2020 en los Estados Unidos.

Afirmó que ya no aguanta otros cuatro años de lo que calificó como acciones imprudentes y sin ética del presidente Donald Trump. También, sostuvo que el actual mandatario del país norteamericano representa una amenaza.

Con una fortuna de 50 mil millones de dólares y fundador de la prestigiosa compañía de asesoría financiera Bloomberg LP, el exalcalde de Nueva York se une a una carrera en la que ya hay 17 candidatos, con el ex vicepresidente Joe Biden a la cabeza.