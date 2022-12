Exalcalde de San Diego, EE. UU., se declara culpable en caso de abuso sexual

El también excongresista se presentó ante el juez Robert Trentacosta en la corte del condado, donde aceptó su responsabilidad en tres incidentes que ocurrieron entre marzo y mayo de este año, cuyas víctimas fueron identificadas como "Jane Does 1, 2 y 3".

Filner, de 70 años, reconoció que utilizó en marzo pasado la fuerza para "retener en contra de su voluntad" a una de las mujeres que lo acusa, mientras que en abril besó a la fuerza a una segunda víctima durante una audiencia comunitaria.

Finalmente, aceptó que en mayo tocó indebidamente por detrás a una mujer con la que se estaba fotografiando.

De acuerdo a información de la Fiscalía General de California, al aceptar su culpabilidad, el demócrata enfrentará tres años de libertad condicional con tres meses de arresto domiciliario, tendrá que recibir tratamiento de salud mental y queda inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida.

En caso de violar su libertad condicional, el político demócrata enfrentaría seis meses en prisión.

"Esta conducta no es solo criminal, sino que es un abuso extremo de poder", declaró en un comunicado la fiscal general del estado, Kamala Harris. "Este caso es acerca de consecuencias y rendición de cuentas, nadie está por encima de la ley", agregó.

Durante la audiencia, se informó que se dictará sentencia el 9 de diciembre en la corte de San Diego.

El ex primer edil de la ciudad anunció su renuncia el pasado 23 de agosto, tras ocho meses en el cargo, luego de que 19 mujeres lo señalaran por acoso sexual.

Por su parte, la fiscal de Distrito, Bonnie Dumanis, señaló que con la presentación de cargos en contra del demócrata se envía un mensaje de que "ningún abuso hacia mujeres será tolerado".

"El Departamento del Alguacil y la Fiscalía General de California han dado prioridad a esta investigación, manejándola con profesionalismo que deriva en un justo final para un capítulo triste en la historia de nuestra ciudad", dijo.