Examante de Bill Clinton dice que Hillary es bisexual: escándalo de la semana

Flowers salió a la luz durante la campaña presidencial de 1992, cuando la mujer aseguró que había sido la amante de Bill Clinton por 12 años. Aunque en un principio el candidato negó las acusaciones, en una entrevista a la que lo acompañó su esposa, seis años más tarde debió admitir que si había tenido relaciones sexuales con ella.

Veinte años después la mujer volvió a revolver las aguas asegurando para una entrevista que la exsecretaria de Estado es bisexual.

Ella dice que la relación de los Clinton está lejos de ser "convencional".

"Lo que ellos tienen es muy fuerte. Obviamente funciona para ellos, pero nunca he considerado que tienen un matrimonio tradicional", puntualizó.

Sus palabras se dieron cuando se le preguntó por rumores de un ‘affaire' entre Clinton y una mujer de su equipo, esposa de un candidato a alcalde envuelto en un escándalo sexual.

"No conozco a Huma o los Weiner. Solo sé lo que Bill me dijo y es que sabía que Hillary era bisexual y que no le importaba".

También aseguró que le daría su voto, sin pensarlo, a la exprimera dama.

"Me encantaría ver a una mujer como presidenta", dijo Flowers.