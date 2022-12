Excéntricos velorios, con fallecidos disfrazados o en extrañas posiciones, llegarán a Colombia

Quienes no quieran ser enterrados formalmente, en el clásico ataúd y en postura tradicional, podrán acudir a los servicios de esta funeraria puertorriqueña.

Varios de los clientes son muy especiales y han logrado ser recordados con mayor intensidad, una vez muertos, que lo que eran en vida.

“En 2008 un vecino nos dijo ‘yo quiero que me velen de pie’. Pensamos que era broma. Cuando murió, su madre fue a la funeraria y nos dijo que quería que se cumpliera su último deseo”, cuenta Damaris Marín, quien gerencia la funeraria.

Desde entonces hn transcurrido ya una década, lapso en el cual se han dado excéntricos funerales como el de un mensajero en motocicleta o el de una señora que pidió ser velada en la propia sala de su casa, como si simplemente estuviera atendiendo una gvisita.

“Nos han solicitado en Colombia y muy pronto estaremos aquí, tanto con los velorios tradicionales como con los servicios no tradicionales”, aseguró Marín, quien dijo jocosamente que sus clientes quedan satisfechos pues no ha tenido una sola queja de ellos hasta ahora.