Excomulgan a sacerdote que defendió a homosexuales

La Iglesia católica excomulgó y acusó de "herejía" a un sacerdote que apareció en un video difundido por internet en el que admitió que puede existir amor entre personas del mismo sexo, un tema tabú para el catolicismo, informó la iglesia.

El sacerdote Roberto Francisco Daniel, de 48 años, fue separado por decisión de la Diócesis de la ciudad de Bauru, en el interior del estado de Sao Paulo, en un comunicado difundido el lunes.

"El referido padre hirió a la Iglesia con sus declaraciones consideradas graves contra los dogmas de la fe católica, contra la moral y por la deliberada negativa de obediencia a su pastor, incurriendo, por tanto, en el gravísimo delito de herejía y cisma, cuya pena (...) es la excomunión", señaló el texto de la Diócesis de Bauru.

En el video divulgado la semana pasada, además de admitir el amor homosexual, Daniel cuestionó criterios tradicionales de fidelidad en el matrimonio al señalar que no hay traición cuando los integrantes de una pareja tienen relaciones extraconyugales si se trata de una pareja "abierta".

El ahora exreligioso, conocido por los feligreses de su comunidad como Padre Beto, celebró el domingo dos misas en las que se despidió de sus fieles, por cuanto ya tenía la intención de dejar la Iglesia tras la polémica generada por sus comentarios.

Según el diario Folha de S. Paulo, las dos homilías en un templo de Bauru estaban completamente llenas y fue aplaudido de pie por fieles que lloraron al despedirse del que hasta entonces era su guía espiritual.

En el video, en el cual está siendo entrevistado, el padre se refiere a la iglesia como una "monarquía teocrática" en la que "no hay democracia", aunque admite que en la actualidad hay más oportunidades de diálogo con la jerarquía.

En uno de los trechos más polémicos de la entrevista comentó que "una cosa que ocurre con muchos matrimonios es la cuestión de la bisexualidad, eso ocurre con más frecuencia ahora por la cuestión de la libertad sexual. El hombre se enamora de otro hombre o la mujer se enamora por otra mujer, los dos siendo casados. Aquí existe amor también".

No fue posible contactar al ex sacerdote, quien es conocido por sus críticas a la iglesia, vestir camisetas con estampas del Che Guevara, opinar sobre política y frecuentar bares populares de Bauru.