Exesposo de una colombiana, entre las víctimas fatales rescatadas de edificio en Miami

Manuel Lafont, de 54 años, es el exesposo de una colombiana que fue encontrado muerto entre los escombros del Champlain Towers, el edificio en Miami que colapsó el jueves en la madrugada. Hasta ahora han rescatado nueve cuerpos.

El cubano estaba en su apartamento tras haber pasado el día junto a uno de sus hijos.

Su exesposa colombiana dijo que el menor se salvó de quedar entre las ruinas del edificio en Miami porque a última hora se decidió que no pasaría la noche en la vivienda.

Antes de conocerse la noticia, Adriana no perdía la esperanza de encontrarlo con vida y compartía con las familias de otros desaparecidos la angustia de la incertidumbre y de no saber nada.

“No sabemos si es bueno que llueva, si no es bueno que no llueva, de pronto reciban agua, es que es… te juro que yo no sé cómo describir la sensación”, declaró en ese momento la mujer.

Las otras víctimas fatales identificadas hasta ahora del derrumbe del edificio en Miami son: Antonio Lozano, de 83 años; Gladys Lozano, de 79, y Stacie Fang, de la misma edad y madre del adolescente que fue rescatado con vida el jueves.

Mientras 150 familias aún esperan noticias sobre sus seres queridos, vecinos y allegados crearon un memorial en solidaridad con las víctimas y sus allegados.

