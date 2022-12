Exhuman al cantante argentino Sandro por reclamo de paternidad

El cuerpo del popular cantante Sandro, conocido como el "Elvis Presley argentino", fallecido en 2010, fue exhumado este lunes para extraerle muestras genéticas a raíz de un reclamo de una mujer que supone ser su hija, informó la vocera de la demandante.

La justicia había ordenado la exhumación en mayo pasado pero finalmente se realizó este lunes, a pedido de Sandra Borda, de 45 años, quien asegura que Sandro era su padre.

"Hoy (lunes) a las siete de la mañana se exhumó el cuerpo de Sandro por orden judicial. Las partes presenciaron la extracción de muestras y se lo volvió a enterrar", dijo Isabela Figueroa, vocera de la demandante, al canal de noticias TN.

Sandro, o Roberto Sánchez, su nombre real, murió a los 64 años el 4 de enero de 2010 luego de 45 días de hospitalización por sus crónicas dolencias cardíaca y pulmonar producto del tabaquismo.

Su fama llegó al mercado latinoamericano de Estados Unidos y ganó un disco de oro en 1969. Fue el primer latino en actuar en el legendario Madison Square Garden, con dos conciertos ante más de 250.000 espectadores.

La viuda del músico, Olga Garaventa, estuvo presente en la morgue judicial de La Plata (60 km al sur) donde se realizó la extracción de muestras de ADN, indicó Figueroa.

Al comentar la decisión judicial que hizo lugar a su reclamo, Borda había expresado en mayo su convencimiento de que el ADN iba a dar positivo: "Que yo era su hija se sabía. Mi (fallecida) madre (Martha) no quería tocar el tema. Era fruto de una infidelidad", había dicho.

Ahora, a través de su vocera, expresó "su dolor y pesar porque no quería llegar a esta instancia a la que llegó por las oposiciones constantes. Ella hubiera querido un abrazo y una sonrisa del padre", declaró Figueroa.

Antes de la muerte de Sandro, hubo un estudio de ADN que había dado negativo, pero el procedimiento fue puesto en duda por Sandra Borda.

En 2014, la supuesta hija obtuvo judicialmente la anulación de la paternidad de su padre de crianza, Carlos Borda, esposo de Martha.

El artista está enterrado en un cementerio privado de la periferia sudoeste de Buenos Aires.

Al morir, decenas de miles de seguidores despidieron sus restos en una capilla ardiente en el Congreso.

También conocido como "El Gitano", es considerado un pionero del movimiento roquero en Argentina con su banda Sandro y los de Fuego.

No obstante, se hizo famoso con sus canciones románticas y se meneaba en el escenario como su idolatrado Presley.

Empezaron a llamarlo "Sandro de América" cuando sus discos y conciertos hicieron furor en Venezuela, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, México, Puerto Rico, Costa Rica y República Dominicana.

En su extensa trayectoria, el carismático y seductor artista, que mantuvo su vida privada resguardada en la intimidad, grabó 52 álbumes y filmó 16 películas.