Exjefe espacial en Israel dice que “los extraterrestres existen” y habla de una base en Marte

Haim Eshed, exjefe de seguridad espacial en Israel, dio una entrevista para el medio local Yediot Aharonot –que replicó NBC- en la que asegura que los extraterrestres existen.

"Se ha pedido no publicar sobre la presencia de Objetos Voladores No Identificados; la humanidad aún no está lista", señaló Eshed, quien trabajó en el Ministerio de Defensa de Israel.

Según el exfuncionario, "hay un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres. Ellos firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí".

Además, habló de una supuesta “federación galáctica” que está esperando a que los humanos lleguen a un punto “en donde puedan entender las naves intergalácticas”.

Incluso declaró que los extraterrestres están muy interesados en saber cómo es la raza humana.

Finalmente, apuntó que hay una base subterránea en las profundidades de Marte en la que astronautas de Estados Unidos y alienígenas conviven.

Publicidad

NBC reportó que los representantes del Pentágono no quisieron responder a estas afirmaciones. Mientras que la NASA contestó que trabajan en buscar vida en otras partes del Sistema Solar, pero que aún no han encontrado señales de esto.