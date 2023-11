Exluchador de MMA sometió a hombre que intentó apuñalarlo: todo quedó en video

En Miami, Estados Unidos, un hombre sufrió una golpiza por parte de un exluchador de artes marciales mixtas (MMA) cuando intentó atacarlo con un cuchillo. Con una llave de sumisión, lo sometió hasta que llegó la Policía.

El hecho ocurrió el miércoles primero de noviembre de 2023 en la madrugada, en un complejo de apartamentos ubicados en la zona de Cutler Bay de la ciudad. Las cámaras de seguridad grabaron el momento del ataque con arma cortopunzante. Sin embargo, lo que no esperaba el agresor era que se había topado con un exluchador de MMA.

“Se enojó mucho. Cogió un cuchillo y vino corriendo hacia mí, el resto está en el video”, dijo Javier Báez, exluchador de MMA. La Policía de Miami arrestó al atacante, identificado como Omar Marrero, según la CBS.

El informe del arresto dice que Marrero agarró el cuchillo, de 14 pulgadas, y comenzó a golpear la ventana del conductor. "El tipo estaba gritando por teléfono, literalmente estuvo peleando por un tiempo con una mujer", dijo Báez.

El exluchador salió de su camioneta para intentar calmar la situación. "Golpeó la ventana de mi puerta. Le dije que me dejara en paz y luego vino hacia mí con un cuchillo. Le dije que iba a llamar a la Policía. Esperaba que no rompiera mi ventana, eso era todo lo que me importaba", señaló.

La CBS le preguntó a Báez si su experiencia como luchador le ayudó a manejar la peligrosa situación. “Me quedé tranquilo, mantuve el equilibrio y la compostura”, respondió.

Finalmente el exluchador le sugirió a las personas que sufran una situación similar que en un momento así “se queden en el auto, llamen a la Policía o váyanse”.