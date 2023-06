Exparticipante de famoso reality de cocina fue declarado culpable de abusar de 11 menores

Paul Douglas Frost, concursante de la versión australiana del reconocido reality de cocina Masterchef quien se desempeñaba como entrenador de natación, fue declarado culpable de 43 cargos de abuso sexual infantil relacionados con 11 niños.



Según reportó Mirror UK, este miércoles, 14 de junio de 2023, Frost fue declarado culpable de abusar de menores que eran sus alumnos en clase de natación en una escuela de Sidney, durante las décadas de 1990 y 2000.

Paul Frost, conocido por participar del reality de cocina Masterchef en 2009, fue condenado por 43 cargos, entre los cuales se incluyen relaciones sexuales con un niño mientras estaba bajo su cuidado y múltiples cargos de agresiones indecentes agravadas de una persona menor de 16 años, así como preparación de niños para la actividad sexual.

El exentrenador de natación proviene de una familia con herencia deportiva, en la que su padre instruyó al campeón olímpico Ian Thorpe. Inicialmente, fue arrestado en 2019.

Después del debate por parte del jurado, la jueza Sara Hugget proclamó el veredicto de culpabilidad en contra de Frost, ante los cual los abogados defensores no se opusieron.

El señalado culpable fue esposado y detenido sin la opción de fianza. Se espera que en agosto de 2023 se realice la audiencia de sentencia.

El pasado lunes, 12 de junio, otro escándalo sexual se destapó con una estrella de Hollywood. El actor mexicano Tenoch Huerta, estrella de la película Pantera Negra: Wakanda Forever, fue señalado por la activista Elena Ríos como un "depredador sexual" que la agredió en ese sentido.

"Debo rebatir las afirmaciones que son tanto equivocadas como ofensivas", respondió Huerta el lunes con comunicados en español e inglés en su Instagram.

El también actor de 'Narcos: México' dijo que salió con Ríos durante varios meses el año pasado.

"Fue totalmente consensuado en todo momento... Sin embargo, después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones", escribió Huerta.

Su comunicado detalla además que contrató un equipo legal hace meses "para iniciar las acciones correspondientes... para refutar estas acusaciones irresponsables y falsas que puedan generar daños y perjuicios".

Elena Ríos, una saxofonista y activista, dedicó varios tuits a Tenoch Huerta y afirmó haber abierto un proceso en la justicia.

"Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como @TenochHuerta", escribió el sábado en redes sociales.

"¿Por qué me tardé en hablarlo? Porque tengo un proceso", escribió. "¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual".