Expectativa por encuentro entre Donald Trump y Juan Manuel Santos

Los presidentes se reunirán este jueves. Muchos se preguntan qué posición tendrá la Casa Blanca frente a Colombia y cuál será el resultado de la cita.

Según el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, la reunión de los dos mandatarios “reforzará los lazos entre ambos países”.

“Y en aquellos temas donde tenemos retos, por ejemplo el narcotráfico, queda claro que la manera de trabajar es hablando francamente sobre todo, cooperando para volver a reducir ese problema y llevarlo a su mínima expresión”, dijo Pinzón.

En la actualidad, la administración Trump está enfocada en Siria, Corea del Norte, Rusia y China y aún no es clara cuál será la política de la Casa Blanca hacia nuestro país.

Para Michael Shifter, presidente del Diálogo interamericano, es posible que el Congreso asuma las riendas de este tema.

“Yo creo que Trump no tiene mucho conocimiento de Colombia, no ha seguido a Colombia, no es un tema que el domina, en cambio el Congreso está lleno de especialistas sobre el país, sobran porque llevan casi tiempo trabajando en Colombia”, dice Shifter.

El Congreso fue el que aprobó el pasado cuatro de mayo los 392 millones de dólares que salen del presupuesto del departamento de estado para Paz Colombia, sucesor del Plan Colombia.