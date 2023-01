Expectativa por retorno de Guaidó a Venezuela: este fue el llamado qué hizo a sus seguidores

Los encuentros fueron convocados en pleno día feriado. Temen que el presidente interino sea detenido por el régimen, pues tenía prohibido salir del país.

En un mensaje dirigido a los venezolanos a través de las redes sociales, desde un lugar que no reveló, Guaidó pidió la noche del domingo salir "con mucha más fuerza" a las calles, a pesar del riesgo que enfrenta.



Rendición de cuentas. Próximas acciones.z1@ https://t.co/gOZvMInJZS — Juan Guaidó (@jguaido) March 4, 2019