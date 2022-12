Explosión en el barrio Leicester de Londres no sería un ataque terrorista

El incidente, del que no se sabe sus causas, deja hasta el momento un saldo de 4 heridos de gravedad.

La policía británica registró un "importante incidente" en la zona, luego de informaciones sobre una explosión y el derrumbe de una edificación.

La explosión destruyó una casa y una tienda que quedaron consumidas a su totalidad por las llamas.

"Hubo un importante incidente", indicó la policía local en Twitter.

"Todos los servicios de urgencia intervienen", agregó y pidió a la población "no ir al sector", donde las vías están cerradas.





Cuatro personas fueron hospitalizadas en "estado crítico", declaró una fuente médica.

Una portavoz de los bomberos afirmó que por ahora no es posible establecer la causa del incidente.

Pero según la cadena británica Sky News, que no citó sus fuentes, el incidente no está relacionado con una actividad terrorista, según los primeros elementos de la investigación.

Fotos y videos publicados en las redes sociales muestran una edificación en llamas y escombros en la calle.