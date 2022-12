Explosión frente a jardín infantil en China fue obra de joven de 22 años con problemas mentales

El atentado, que tuvo lugar en la ciudad de Fengxian, dejó 8 muertos y 65 heridos. En su habitación, el terrorista había escrito las palabras “muere” y “destruye”.

"Se halló material explosivo en el apartamento" del presunto responsable identificado como Xu, precisó en un comunicado el ministerio de Seguridad Pública de la ciudad ubicada en el oriente del país asiático.

El hombre, afectado por una disfunción del sistema nervioso que puede causar problemas de corazón y de presión arterial, había abandonado los estudios pero tenía trabajo, precisó el comunicado sin más detalles.

Víctimas fueron adultos, no niños

Las imágenes difundidas por los medios estatales sobre el acto terrorista mostraron a las víctimas en el suelo, algunas inconscientes o con la ropa desgarrada por la onda expansiva. Una mujer llevaba en brazos a una niña pequeña que lloraba.

Explosión frente a un jardín infantil en China deja 7 muertos y 66... Varios medios chinos informaron entonces que la explosión había sido causada por una bombona de gas utilizada por un puesto de comida callejera.

Un vecino dijo que cientos de niños acuden a esta escuela y que las víctimas son principalmente personas que fueron a buscar a los alumnos a la salida de las clases.

Desde su cama de hospital, una superviviente contó a la televisión nacional que las puertas de la escuela acababan de abrir cuando se produjo la explosión. Pero los niños no habían empezado a salir.

Los alumnos y los maestros estaban en clase en el momento de la tragedia y ninguno se vio afectado, aseguraron las autoridades locales.

Ataques con explosivos no son inusuales

Los atentados con bomba no son excepcionales en China. El año pasado, un hombre de 29 años fuertemente endeudado hirió a cuatro personas en un aeropuerto de Shanghái lanzando una bomba de fabricación casera cerca de un mostrador de facturación, antes de cortarse el cuello con un cuchillo.

En 2015, un desempleado había provocado una explosión en un parque de la provincia oriental de Shandong, matándonse a sí mismo y a otra persona, e hiriendo a 24.

En 2013, un hombre en silla de ruedas hizo estallar una bomba artesanal en el aeropuerto internacional de Pekín, afirmando protestar contra la brutalidad policial. Fue condenado a seis años de cárcel.

En los últimos años se produjeron también varios atentados con explosivos imputados por las autoridades a los "extremistas" uigures (minoría musulmana que vive en Xinjiang, en el noroeste de China), entre ellos un atentado suicida con camión bomba en la emblemática plaza Tiananmen de Pekín en 2013.