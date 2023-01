Expolicía atacó a un mecánico porque no tuvo tiempo de arreglar su carro

El pasado jueves, 22 de diciembre de 2022, en la localidad de Suipacha, Argentina, un expolicía atentó contra un mecánico, identificado como Damián, luego de que este se negara a arreglar su vehículo por cuestión de tiempo.

Una cámara de seguridad captó la agresión del hombre y el video, que se viralizó rápidamente, generó indignación en los espectadores. Tras la difusión de la grabación, el medio Todo Noticias se comunicó con el mecánico afectado y este reveló cómo sucedieron las cosas.

Según preciso, el expolicía le había encargado algunos arreglos para su vehículo. Cuando el trabajo estuvo terminado el hombre devolvió el vehículo y este funcionó con normalidad. Sin embargo, al pasar de los días, el agresor reportó que el automotor, nuevamente, presentaba fallas.

En esta ocasión, el mecánico no contaba con mucho tiempo, pues tenía en espera otros automóviles por arreglar, por lo que le indicó al hombre que no podría reparar su carro. A pesar de la advertencia, el sujeto dejó el vehículo.

Fue entonces que, a los pocos días, el expolicía llegó al lugar e intimidó al trabajador con una barra metálica y un arma de fuego.

“Cuando llegó, me gritó desde lejos ‘¿y flaco, me hiciste el carro?’. Le dije que no y cuando me doy vuelta lo veo venir con una barreta. Yo creo que estaba todo pensado, engancha el carro, pone marcha atrás. Él lo pensó, eso que hizo, se bajó con un revolver en la cintura que no vi”, señaló Damián.

En las imágenes se observa como el sujeto golpeó con el objeto metálico al mecánico y, además, impactó algunos vehículos que se encontraban a su alrededor.

Tras huir de la zona, el hombre fue detenido por las autoridades y, aunque en un principio negó el porte de armamento, los uniformados descubrieron que había intentado deshacerse del arma, arrojándola a la carretera.

“Me rompió dos autos, mi escáner, que es mi mano derecha. El espejo del Corolla, la chapa de dos autos que no sé cuándo los voy a pagar”, concluyó el mecánico.