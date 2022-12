Exponen jabón hecho con grasa extraída en liposucción

El Museo Frost de Miami es el lugar donde este estilista presentará hasta el 19 de mayo su obra.

En el video, que también lo colgó en el portal Vimeo, Orestes de la Paz muestra cómo hierve y manipula la grasa retirada para elaborar el jabón, así como imágenes de sí mismo lavándose con él.

"Como hombre gay, quería convertir algo que se considera sucio y vergonzoso en algo lujoso, saludable y potencialmente curativo. Como artista de performance, esta me pareció una oportunidad de cerrar el círculo de la mercantilización del arte", explica De La Paz en el citado portal.

Añade que disfruta "combinando el mundo del arte y la belleza" y apunta que todo lo relacionado con "la cirugía plástica, las mejoras estéticas y las dietas son un lugar común" en las conversaciones que presencian los estilistas con sus clientes.

"Los clientes están dispuestos a intentar cualquier cosa para verse y sentirse bellos, incluso hasta el punto de comprar productos con elementos humanos en ellos (células madre, placenta, semen, lo que sea)", afirma.

Según detalla, el jabón está hecho con aceite de coco orgánico, margarina vegetal orgánica, grasa humana y manteca de karité.

"Siempre hay una cierta cantidad de sangre, sudor y lágrimas en cada trabajo artístico. Simplemente yo lo hice más explícito", explica en el último número del semanario Miami New Times el joven, que se practicó liposucción en su cuello, el pasado diciembre.

En la muestra se anima a los visitantes a lavarse las manos con este particular jabón mientras se proyecta el elocuente video, aunque, según la citada publicación, la proyección se apaga cuando entran en la sala grupos de escolares.

Miami (EE. UU.)