Expresidente Rafael Correa confirma muerte de periodistas ecuatorianos

A través de su cuenta en Twitter, el exmandatario informó el deceso de los dos comunicadores de El Comercio y su conductor, secuestrados en la frontera con Colombia.

Pasadas la 10 de la noche de este jueves, el mundo escuchó el ultimátum del presidente Lenín Moreno a alias ‘Guacho’, un ecuatoriano disidente de las FARC, para que entregue una prueba de vida.

Casi a la misma hora, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa le decía a Europa que sus compatriotas fueron asesinados.

“Amanece en Europa, y lo que hubiéramos querido que fuera tan sólo una pesadilla, se confirma: el asesinato de Javier, Paul y Efraín. ¡Cómo pudo ocurrir algo así! Nuestro abrazo solidario a sus familias, colegas, y a todo nuestro pueblo. ¡Que este atroz crimen no quede impune!”, escribió Correa en la red social.



