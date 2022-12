Expresidentes que quieran ayudar en defensa de López y Ledezma necesitarán visa

La coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció hoy una supuesta campaña "horrorosa" en Venezuela contra del expresidente del Gobierno español Felipe González, luego de que este se sumara a la defensa de varios dirigentes que están encarcelados en el país suramericano.

"Hay una campaña horrorosa contra Felipe González diciendo que es un agente del imperialismo, yo debería recordarle (al Gobierno) que ese mismo Felipe González es quien fue condecorado con la más alta distinción (...) por Fidel Castro", afirmó en rueda de prensa el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba.

González anunció recientemente que se sumaría a la defensa de los dirigentes opositores encarcelados, Leopoldo López y Antonio Ledezma, una iniciativa a la que luego se adhirieron el exgobernante brasileño Fernando Henrique Cardoso, y el abogado canadiense Irwin Cotler.

Para la MUD, dijo Torrealba, el interés de González y otros exmandatarios sobre el caso de López y Ledezma, tiene que ver "con que ya es inocultable el acto antidemocrático que perpetra a cada instante el Gobierno venezolano", y que la actuación de organismos como la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) ha sido "cuando menos insuficiente".

Las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro, entre ellas la propia canciller, Delcy Rodríguez, afirman que el exmandatario español "no tiene facultades" para ejercer la abogacía en Venezuela, una posición que ha respaldado también el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.

"Un extranjero (así sea expresidente) que pretenda laborar como consultor" en Venezuela, debe poseer una "VISA LABORAL para ejercer dicha profesión", destacó Saab en la red social Twitter.

Según el defensor, la legislación venezolana establece que es potestad de los jueces, decidir "si admiten o no participación de cualquier consultor".

Torrealba desestimó hoy los argumentos expuestos por los voceros del Gobierno de Maduro, al comparar la licencia concedida a los médicos traídos de Cuba para participar en el programa social gubernamental Barrio Adentro, con la que se necesita para ejercer la abogacía en el país.

"La salsa que es buena para el pavo debe ser buena para la pava, si no le pidieron revalida a los médicos cubanos de Barrio Adentro por qué le van a exigir algún requerimiento adicional a Felipe González para ejercer el derecho en Venezuela", dijo.

La decisión de González de defender a los opositores venezolanos ocasionó que Maduro le acusara de ser un "lobbysta" que actúa contra Venezuela y de estar tras una campaña de "guerra psicológica" con la idea de perturbar la paz del país.

Por su parte, el exmandatario español ha contactado a otros políticos latinoamericanos, entre ellos al chileno Ricardo Lagos y al uruguayo Julio María Sanguinetti, para crear un frente de líderes internacionales que trabaje para conseguir la liberación de ambos venezolanos.

López y Ledezma están privados de la libertad por supuestamente haber participado en la organización de acciones para desestabilizar al gobierno venezolano.