Expulsan a cinco venezolanos señalados de buscar alterar concierto en Cúcuta

Habían ingresado al país hace una semana de forma irregular, informó Migración Colombia.

"No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros ingresen a nuestro país para afectar el orden y la tranquilidad social", afirmó el director de la entidad, Christian Krüger Sarmiento, citado en un comunicado de su despacho.

La información agregó que los extranjeros fueron ubicados en una operación conjunta entre Migración Colombia y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijín) cuando se desplazaban en un vehículo de placas venezolanas por el noroeste de Cúcuta, ciudad que además sirve como punto de acopio de la ayuda humanitaria recolectada por varios países para Venezuela.

Las autoridades establecieron que las cinco personas estaban de "forma irregular" en Colombia, razón por la cual se abrieron las "actuaciones correspondientes", que podrían "concluir con una medida de deportación o expulsión, dependiendo de cada caso".

"Los controles continuarán y así como hemos tendido la mano al pueblo venezolano, pueden tener la certeza de que no dudaremos en sancionar a aquellos extranjeros que busquen alterar la tranquilidad de nuestro país", agregó Krüger Sarmiento.

Los venezolanos fueron llevados al Puente Internacional Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre ambos países, "donde se hizo efectiva la medida de salida del país".

Según el funcionario colombiano, el Gobierno de Nicolás Maduro tiene "un interés manifiesto" de afectar "la seguridad nacional de cara a los eventos que están próximos a realizarse y que no buscan más que el retorno de la democracia al vecino país", como el concierto Venezuela Aid Live, que se realizará el viernes.

Por ese espectáculo, que busca dar a conocer la crisis humanitaria que viven los ciudadanos de ese país, más de medio centenar de oficiales de Migración Colombia reforzaron desde este miércoles los tres pasos fronterizos de Cúcuta.

El evento se realizará en el lado colombiano del puente de Tienditas, aún sin estrenar y uno de los tres pasos fronterizos de Cúcuta con Venezuela y en donde hay almacenadas toneladas de ayuda humanitaria internacional para ese país gestionadas por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se proclamó mandatario interino en enero pasado al considerar que Maduro "usurpa" la Presidencia.

Participarán, entre otros, el dj sueco Alesso; los españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé; los estadounidenses Jencarlos Canela y Rudy Mancuso; el argentino Diego Torres; el dominicano Juan Luis Guerra; los mexicanos Maná, Paulina Rubio y Reik, y el puertorriqueño Luis Fonsi.

Estarán además los colombianos Camilo Echeverry, Carlos Vives, Orlando el Cholo Valderrama, Fonseca, Gusi, Jorge Villamizar, Juanes, Maluma, Santiago Cruz y Silvestre Dangond.

También los venezolanos Carlos Baute, Chyno Miranda, Danny Ocean, Jorge Glem, José Luis Rodríguez el Puma, Lele Pons, Nacho, Reynaldo Armas, Reymar Perdomo, Ricardo Montaner y el dúo Mau y Ricky.

El Gobierno de Maduro también ha programado un concierto de las mismas características en rechazo al ingreso de las ayudas, que considera un show mediático, a 300 metros del que se realizará en Colombia.

