Expulsan a un saudí de avión por negarse a viajar con mujeres solas

Según el diario local Okaz, el pasajero rechazó que el aparato, que viajaba de las localidades saudíes de Yeda (oeste) a Dammam (este), partiera del aeropuerto sin que primero bajaran todas las mujeres que no fueran acompañadas por un varón de su familia.

De hecho, se dirigió a una azafata y le preguntó por qué estaba en el avión sin un tutor.

Al final, otros pasajeros intervinieron y se pelearon con él por el retraso hasta que el piloto solicitó ayuda de los agentes de seguridad del aeropuerto para sacarlo por la fuerza del avión.

En Arabia Saudí, donde se aplica una interpretación estricta de la "sharía" o ley islámica, se impone la segregación entre sexos en espacios públicos y no se permite a las mujeres conducir automóviles o practicar trabajos como peluqueras o masajistas.

Además, las saudíes no pueden viajar sin "mehrem" (un varón de la familia), entre otras restricciones.

Riad (Arabia Saudí)