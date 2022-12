Expulsan de su partido a 4 gobernadores opositores que se posesionaron ante Constituyente venezolana

Pertenecían a Acción Democrática, liderado por Henry Ramos. Juan Pablo Guanipa, elegido en Zulia por el partido Primero Justicia, fue el único que desistió.

“Les dije que llegaría a la gobernación, no para arrodillarme a ningún poder que no representa nada, que ha sido fraudulento, sino para defender al Zulia”, expresó Guanipa desde el Parlamento de mayoría opositora.

Maduro, por su parte, celebró la juramentación como un reconocimiento a los "poderes plenipotenciarios" de la Constituyente que rige con poderes absolutos desde agosto. El mandatario dijo que pronto se reunirá con los cuatro.

"Son gobernadores que el pueblo eligió y nos corresponde trabajar", expresó el jefe de Estado durante una reunión con los mandatarios oficialistas, transmitida en cadena de radio y televisión.

La juramentación transcurrió en privado en la sede de la Cancillería, en Caracas.

"El pueblo de Nueva Esparta me otorgó la atribución de estar en el lugar que sea para defenderlo", se justificó el gobernador Alfredo Díaz durante el acto.

Los cuatro funcionarios pertenecen a Acción Democrática, partido liderado por el veterano parlamentario Henry Ramos Allup y una de las formaciones que dominaron la política venezolana hasta la llegada del chavismo al poder en 1999.

Son, además de Díaz, Antonio Barreto (estado Anzoátegui, noreste), Ramón Guevara (Mérida, oeste) y Laidy Gómez (Táchira, oeste).

La Constituyente evaluará el martes el "desacato" en Zulia y tomará acciones, advirtió Maduro.

