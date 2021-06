Extraña muerte de joven que se había iniciado como youtuber a los 12 años

La muerte del youtuber Gabriel Chachi ha conmocionado a sus miles de seguidores en España.

(Le puede interesar: Mujer escupió y pateó a los pasajeros de un avión al negarse a utilizar correctamente el tapabocas)

El joven de 25 años había creado su primer canal en Youtube a los 12 y, según medios de ese país, en su momento ocupó el quinto puesto por más suscriptores.

En octubre pasado, en su cumpleaños, había posteado: “el que tenga miedo a morir que no nazca”.

Aunque su familia no se ha pronunciado, fueron sus amigos los que, sin dar su nombre, dieron a conocer la noticia de su muerte.

“Os agradezco mucho que os hayáis pasado hoy, porque he tenido la pérdida de un amigo muy cercano que de hecho tiene mi edad. Ha sido una absoluta desgracia", comentó Ibai Llanos, lo que llevó a la gente a descubrir de quién se trataba.

Poco después trinó: “Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da ‘vergüenza’ buscar ayuda y contar los problemas, pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor”.

“Me odio por no haber visto tus mensajes del jueves y no haber quedado y habernos desvirtualizado por fin 💔 quiero que sepas que te adoro y gracias por todo 🙏🏻”, comentó Rakky Ripper; “vuela alto, colega... te nos has ido muy pronto ❤️”, posteó danteacmusic.