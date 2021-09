Extrañas luces se vieron en el cielo durante terremoto en México

Extrañas luces se vieron en el cielo durante el terremoto en México de 7,1 y por el que una persona murió. Los ciudadanos, según autoridades, estaban preocupados por las réplicas.

La víctima fatal es un hombre al que "le cayó un poste en el municipio de Coyuca de Benítez", Guerrero (sureste), informó a Milenio TV el gobernador de esa demarcación, Héctor Astudillo.

En cuanto a daños materiales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en un mensaje que solo se reportaron "piedras caídas de bardas, lo mismo en Morelos (centro), no hay daños en Oaxaca (sur), no hay daños en Puebla (centro)", así como tampoco en Ciudad de México.

El sismo se registró a la 01H47 GMT del miércoles y tuvo su epicentro 11 km al sureste de Acapulco, Guerrero, sureste de México, de acuerdo con el Sismológico Nacional. Hasta el momento se han registrado ocho réplicas, de magnitud 4 a 5.

"No se reportan daños graves", escribió en Twitter la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

"Tenemos algunos cortes de luz, pero sin novedad relevante, el metro y el metrobús siguen funcionando", dijo a Milenio TV, Omar García, titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana.

Publicidad

Extrañas luces durante terremoto en México

Los ciudadanos también publicaron en redes sociales extrañas luces que vieron en el cielo durante el seísmo y que tendrían una explicación científica.

Luces de colores en el cielo por el #sismo de hoy 7 de septiembre del 2021 pic.twitter.com/jQ2s1nj8fB — @Majhadera (@Majhadera) September 8, 2021

Durante el sismo el cielo súper raro

:( alguien más vio esto #sismo #CDMX pic.twitter.com/PhwaTAFoqO — Carmen Castellanos 💖 (@carmenhealthy) September 8, 2021

¿Alguien me recuerda la explicación del fenómeno de las luces? #Sismo pic.twitter.com/7Kn8Hf0p7U — Fück (@EduardoMatiz) September 8, 2021

Según el medio adn40 y basándose en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, las extrañas luces vistas durante el terremoto se producen porque los deslizamientos en las grietas de las placas tectónicas producen una carga eléctrica.

Publicidad

El fenómeno recibe el nombre de triboluminiscencia y comúnmente se le llama “luces de terremoto”.

Suelen aparecer antes o durante movimientos telúricos mayores de 5.

Crisis nerviosas tras terremoto en México

La alcaldesa de Acapulco, Adela Román, reportó que "hay crisis nerviosas, la gente está preocupada porque hay réplicas".

También dijo que se habían detectado "muchas fugas de gas" en zonas residenciales.

Las autoridades habilitaron unidades deportivas para que la gente se aloje allí si teme volver a su casa.

Publicidad

En la avenida Costera se cayeron postes de luz pública que aplastaron vehículos y colapsó la fachada de una iglesia.

Afuera de un hotel, un turista intentaba recuperarse del fuerte susto, mientras abrazaba a su madre de 86 años que lloraba.

"Me estaba bañando y de repente sentí un movimiento muy fuerte y pues me espanté y grité", dijo Sixto, un residente de la Ciudad de México que vacaciona en Acapulco, y que solo alcanzó a salir con una toalla de baño.

"Vengo con mi madre y estamos en el piso 11 del hotel (...) creo que sí quedó muy dañado el hotel", añadió.

El sismo también se percibió con moderación en algunas regiones del Estado de México y Veracruz (este).

El movimiento telúrico provocó crisis de nervios también en el centro de la Ciudad de México, cuyos habitantes tienen fresco aún el recuerdo trágico del sismo de 7,1 registrado el 19 de septiembre de 2017, que sacudió al centro del país y dejó 369 fallecidos, la mayoría en la capital.

Publicidad

"Estoy muy asustada, no sé si duerma esta noche, me preocupa mi hija, la desperté para bajarla y yo ni zapatos me puse", dijo Laura Villa, de 49 años, residente del centro de la Ciudad de México.

Turistas hospedados en hoteles de la avenida Reforma, una de las principales de la capital, también evacuaron despavoridos sus cuartos, según imágenes televisivas.

La Ciudad de México fue devastada por terremotos ocurridos en septiembre de 1985 que dejaron más de 10.000 muertos.