Extraño caso del ‘síndrome del salón de belleza’ conmociona a Inglaterra

Un británico que sufrió una apoplejía tras visitar su peluquería habitual recibió una indemnización de más de cien mil dólares, informó la prensa, calificando su experiencia del "síndrome del salón de belleza".

Médicos creen que Dave Tyler, de 45 años, pudo sufrir el derrame cerebral después de que una arteria del cuello resultara dañada al reclinarlo para que le lavaran el pelo, durante una visita en 2011, revelaron The Times y el Mail on Sunday.

Tyler se desmayó durante un encuentro de trabajo dos días después de la visita a la peluquería Headmasters de su ciudad, Brighton, en el sur de Inglaterra.

Este padre de dos hijos fue trasladado al hospital, donde un médico le preguntó si se había cortado el pelo recientemente, según las mismas fuentes. Los médicos creen que, como resultado del daño en la arteria, se formó un coágulo que resultó en el derrame.

La peluquería aceptó indemnizarlo con 90.000 libras (114.000 dólares, 107.000 euros) después de que los abogados de Tyler sostuvieran que podía haberle protegido adecuadamente el cuello.

Tyler pasó tres meses en el hospital, camina con bastón y no puede conducir porque se le nubla la vista.

La peluquería no quiso comentar la información y remitió a la AFP a la sede de la empresa Headmasters, una cadena, pero sin resultados.

Según The Times, la literatura médica ha registrado otros casos de este fenómeno bautizado como "síndrome del salón de belleza".