Facebook anuncia nuevos cambios para “eliminar información aburrida”

Facebook quiere que veamos más de lo que nos gusta ver. La red social anunció el jueves nuevas herramientas, que -dijo- ayudarán a eliminar la información aburrida o indeseada que muchas veces llega de contactos olvidados y que destacará las gemas de amigos cercanos y páginas interesantes.

Para hacerlo, hay que abrir el perfil del amigo, dar clic en la caja que dice "Siguiendo" y elegir "Ver primero".

El software de Facebook usa un amplio rango de información que el mismo usuario le da para decir qué mostrar. Esto incluye con qué amigos interactuamos y qué tan seguido, o si tendemos a poner más "Me Gusta" a fotos, videos, o texto.

La red social reconoció que su sistema automatizado no es perfecto y que por eso quiere dar a los usuarios una forma de personalizar sus preferencias.

Además de seleccionar qué páginas o a quiénes ver primero, todavía se podrá dejar de seguir amistades para que no aparezcan más sus actualizaciones. Esta opción ya estaba disponible desde antes para las personas que no querían dar el paso drástico de dejar de ser amigo de alguien, pero tampoco querían enterarse de su vida.

Para los demás, Facebook seguirá usando su software para elegir qué mostrarnos. A menos que alguien desee ver los mensajes de un usuario todo el tiempo o ninguno, hay que conformarse con lo que hay.

La actualización está disponible desde el jueves en iPhones y iPads, y estará disponible en las siguientes semanas para teléfonos Android y computadoras personales.