Facebook ayuda a investigar la posible injerencia rusa en las elecciones de EE. UU. en 2016

Mark Zuckerberg confirmó que su empresa trabaja con el equipo del fiscal especial asignado. varios de los miembros de su equipo han sido entrevistados.





"De hecho no sé si ha habido requerimiento legal para ello. Creo que puede que lo haya habido, pero lo que sé es que estamos trabajando con ellos", dijo Zuckerberg, a la vez que aclaró que él no ha sido entrevistado personalmente para esta investigación y se negó a dar más detalles para no quebrantar la confidencialidad del caso.

La comparecencia del joven multimillonario ante el Senado se produce después de que en marzo varios medios revelaran que la empresa británica Cambridge Analytica tuvo acceso en 2014 a datos recopilados por Facebook y usó esa información para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los usuarios e influir en ellas.

Cambridge Analytica supuestamente colaboró con el equipo del ahora presidente, Donald Trump, durante la campaña para las elecciones de 2016.

En un principio, Facebook cifró en 50 millones el número de afectados, pero a principios de abril admitió que Cambridge Analytica accedió en todo el mundo a los datos de 87 millones de usuarios, la mayoría de Estados Unidos

Antes del escándalo de Cambridge Analytica, Facebook también tuvo que enfrentar numerosas acusaciones a finales del año pasado por permitir la difusión durante la campaña presidencial de 2016 de noticias falsas que habrían podido afectar a la intención de voto.

De hecho, esas acusaciones llevaron a Facebook, así como al buscador Google, a comprometerse el pasado mes de noviembre a adoptar medidas para detener la difusión de noticias de origen dudoso mediante la limitación de su publicidad.

Anteriormente, el pasado 6 de septiembre, Facebook ya había denunciado que 470 cuentas falsas "probablemente" operadas desde Rusia se gastaron alrededor de 100.000 dólares en contratar anuncios políticos en esta red social en los últimos dos años.

El equipo de Mueller investiga de forma independiente la posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses, así como si hubo o no coordinación entre Moscú y la campaña de Trump para perjudicar a la candidata demócrata, Hillary Clinton.