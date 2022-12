Facebook cambió a sus editores por robots y el resultado fue grotesco

Facebook parece haber equivocado el camino. Al menos por ahora. Su decisión de colocar un robot para editar contenidos de diferentes medios no dio el resultado esperado apenas horas de haber implementado el cambio.

El pasado viernes, Facebook anunció que eliminaba a sus editores "humanos" y que la descripción de las tendencias de esa red social ya no serían más escritas por personas. Prefirió continuar con sus algoritmos que permiten anticipar lo que la gente aparenta querer, buscar y hasta "necesitar", y ahora escribir. Sin embargo, la inteligencia artificial ya cometió su primer error. Uno grotesco.

[[{"fid":"192368","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

El "robot" intentó describir por qué la famosa conductora Megyn Kelly se había convertido en ‘trending topic’, y la explicación que dio no fue sólo incorrecta, sino que provocó que un "humano" tuviera que borrar el insólito post.

La publicación describía a Kelly como "traidora" y decía que la cadena Fox News, donde trabaja la periodista, había decidido su despido. "Última Noticia: Fox News expone a la traidora Megyn Kelly, y la echa por apoyar a Hillary". La explicación del robot continuaba y decía que los espectadores de la cadena de noticias no estaban "satisfechos" con el papel de la bellísima conductora.

[[{"fid":"192369","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

Las tendencias de Facebook son elegidas por un algoritmo de la empresa que mezcla volumen de menciones y "momentum". Pero la descripción de esos trending eran escritos por editores periodísticos hasta el viernes pasado, fecha en que la empresa decidió reemplazarlos por robots e ingenieros.