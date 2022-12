Facebook explica qué sí y qué no subir a la red social

Facebook dio a conocer el lunes qué mensajes, imágenes y otros contenidos se permiten en la red social y por qué.

Al actualizar su página de normas comunitarias, la red social más grande del mundo dio a los usuarios más guías sobre qué puede ocasionar la eliminación de un mensaje que, por ejemplo, justifique la violencia y explotación sexual, los discursos de intolerancia, la actividad criminal o el acoso.

También explica por qué no solo censura a los grupos terroristas o bandas criminales, sino que también retira el contenido que los apoya.

La empresa con sede en Menlo Park, California, dijo que no está cambiando la forma de regular el contenido de los mensajes y que aunque algunas de las normas para los usuarios sean nuevas, algunas "son congruentes con los estándares que hemos aplicado en el pasado".

En un blog publicado el lunes, Facebook dijo que es un desafío mantener un conjunto de estándares que cumplan con las necesidades de toda su comunidad. Más del 80% de los usuarios están fuera de Estados Unidos y Canadá.

"Dependiendo del contexto en el que se formaron, las personas pueden tener una visión distinta sobre lo que es apropiado compartir: el video de una broma puede ser molesto para una persona, pero tal vez no viole nuestro estándar", escribieron en el blog Monika Bickert, jefa global de política gerencial, y Chris Sonderby, subconsejero general.

Los usuarios que crean que una página o contenido en particular viola los estándares del sitio pueden dar clic en el enlace "reportar" para notificar a Facebook. La empresa entonces sopesa retirarlo o no.

Algunos contenidos solo se bajan en algunos países. La red restringe contenido en naciones donde se violan las leyes locales, aunque el mensaje en sí no viole sus estándares comunitarios.

Por separado, Facebook también difundió el lunes su más reciente reporte sobre las peticiones que recibió de los gobiernos de todo el mundo en el segundo semestre de 2014. El Informe sobre Solicitudes Gubernamentales muestra que se incrementaron tanto las peticiones de datos como la restricción de información.

Nueva York