Facebook habría dado información de usuarios a fabricantes de celulares, según The New York Times

Tras una investigación, el diario reveló que la red social firmó acuerdos de colaboración con empresas de la talla de Apple, Samsung y BlackBerry.

Tras el escándalo de Cambridge Analytica, en el que se filtraron la información privada de 50 millones de usuarios, las cosas no parecen mejorar para Facebook. Según The New York Times, la compañía habría facilitado los datos personales de los usuarios y sus amigos a las empresas fabricantes de teléfonos móviles.

La publicación hecha el domingo 3 de junio aseguró que Facebook firmó acuerdos para compartir información con al menos 60 empresas de tecnología entre las que estarían Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft y Samsung.

Los compromisos entre las partes fue uno de los principales motores para que Facebook tuviera la difusión que tiene actualmente en los equipos móviles. En contraprestación, la red social les permitía a las compañías acceder a la información de los usuarios y sus amigos sin un consentimiento previo.

El medio de comunicación afirmó que, hasta hace poco, los fabricantes podían acceder a todo tipo de información personal de los usuarios y sus amigos, incluso de aquellos que específicamente le prohibieron a la red social compartir sus datos con terceros.

Cuando el escándalo de Cambridge Analytica se destapó, la red social con mayor difusión en el mundo aseguró que desde el 2014 les prohibió a sus aliados recoger información de los amigos de los usuarios. Sin embargo, no revelaron que los fabricantes de celulares y otros equipos móviles estaban exentos de esta regulación.

Facebook se defiende de los señalamientos

La compañía de Mark Zuckerberg afirmó que estos acuerdos no van en contra de las políticas de privacidad aceptadas por el usuario, ya que los contratos firmados con cada uno de los fabricantes están tutelados por estrictas políticas que restringen su uso.

Además, aseguró que hasta el momento no han existido casos en los que se haya visto la privacidad de las personas en riesgo.

De igual manera, recordó que la gran mayoría los datos fueron usados en conjunto por varios fabricantes para la creación de una aplicación estándar que funcionara en la mayoría de los teléfonos inteligentes.

“Estas alianzas trabajan muy diferente a las que tenemos con los desarrolladores de aplicaciones para nuestra plataforma. Estas empresas solo pueden usar los datos para dar diferentes versiones de la experiencia Facebook”, afirmó Ime Archibong, vicepresidente de Facebook, al diario neoyorquino.

Ante los señalamientos, Apple salió al paso de la publicación y afirmó, a través de un portavoz, que los datos privados solo fueron usados para crear características que les permitieran a sus clientes publicar en Facebook y realizar otras acciones sin tener que abrir la aplicación. Por último, la empresa de la manzana agregó que desde septiembre no tiene acceso a dicha información.

De la misma manera, BlackBerry aseguró al diario que la compañía solo uso los datos de Facebook para que sus clientes tuvieran acceso a la red social y sus aplicaciones.