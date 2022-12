Facebook mejora servicio de actualizaciones para usuarios con conexión débil

La actualización forma parte de un esfuerzo de Facebook por conseguir más usuarios en esos países, ya que ha saturado bastante los mercados de Estados Unidos y Europa Occidental.

Muchos de los usuarios de la red social están en mercados emergentes con débiles conexiones 2G, donde es difícil cargar fotografías y videos, que requieren más datos y son más pesados.

Si tienen una conectividad débil, Newsfeed seleccionará contenidos más fáciles y rápidos de cargar, como artículos de texto o publicaciones ("posts").

Los empleados de Facebook en India reportaron bajas conectividades que convertían, a veces, en frustrante el uso de la aplicación, comentó Tom Alison, director de ingeniería de Facebook.

La compañía envió entonces un equipo al país asiático, dedicado a entregar una experiencia más rápida de Newsfeed en zonas con conexión débil.

"Newsfeed es un producto que uno tiende a querer revisar de forma regular durante el día y eso no es posible cuando es lento para cargar", afirmó Alison.

Como parte de la actualización, Newsfeed puede conseguir, incluso, historias cuando no hay conexión -como en el Metro-, recuperando artículos y contenidos que se cargaron en una visita previa a Facebook, pero a la que no se accedió nunca.