Facebook se pronuncia tras nuevo acto violento que cobró la vida de un bebé durante evento en vivo

Un tailandés transmitió a través de esta red social el crimen, para luego suicidarse. La policía explicó que el hombre, identificado como Wuttisan Wongtalay, se había peleado con la madre de la niña.

Varios amigos del Wongtalay alertaron de lo ocurrido a la policía de Phuket, en el sur del país.

"Estaban ya muertos cuando llegué al lugar" el lunes por la tarde, declaró el teniente Jullaus Suvannin, uno de los primeros agentes movilizados, y explicó que habían encontrado un teléfono a proximidad de los cuerpos.

La policía no pudo asegurar si el agresor era o no el padre del bebé.

La red social involucrada en este nuevo hecho de violencia calificó el video de "espantoso". "En Facebook, no hay lugar para contenidos de este tipo y será retirado".

Este asesinato se produce pocos días después del de Cleveland, en Estados Unidos, donde un hombre de 37 años mató a un jubilado elegido al azar y colgó el video en Facebook. Después de tres días de persecución policial, el asesino se suicidó.

El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, aseguró después de la tragedia que su grupo haría todo lo posible para impedir que se repitiera.

Estos asesinatos no son los primeros difundidos en directo en internet. En febrero, ya ocurrió lo mismo con un doble homicidio en Chicago.

El gobernador de Phuket pidió a los tailandeses que no compartieran el video de cuatro minutos del asesinato y el suicidio, que podía verse todavía este martes en cuentas de internautas tailandeses.