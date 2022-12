Facebook sufre caída de servicio por una hora

Facebook indicó el martes que había sufrido un corte de servicio de una hora debido a un error interno que impidió el acceso a su sitio a los usuarios de todo el mundo.

El fallo registrado en Asia, Estados Unidos y otras regiones como Australia y Gran Bretaña afectó al acceso desde computadoras y la aplicación móvil de Facebook. También el servicio Instagram de la gran compañía de medios sociales quedó brevemente desconectado.

En un comunicado, la red social señaló que el problema se debió a un cambio técnico realizado en el sitio y no a un ciberataque. Lizard Squad, un grupo conocido por buscar atención con actividades en internet, se atribuyó la autoría de las interrupciones de servicio.

"La caída se debió a un aspecto técnico que introdujimos. No tuvo relación con Lizard Squad, Snowmageddon o ningún otro elemento externo", indicó la empresa.

La pérdida temporal de servicio podría ser la mayor caída de Facebook desde el 24 de septiembre de 2010, cuando estuvo unas 2,5 horas desconectada.

El comunicado señaló que los usuarios se habrían visto desconectados de Facebook durante unos 50 minutos. En su sitio web para desarrolladores, la compañía indicó que la "importante caída" había durado una hora.

Facebook tiene unos 1.350 millones de usuarios activos mensuales, mientras que Instagram tiene unos 300 millones.

La circulación de noticias sobre la caída de las plataformas provocó un frenesí en la red rival Twitter, que convirtió la etiqueta "facebookdown" ("facebookcaído") en tendencia en el sitio. El incidente se produjo antes de que Facebook presentara sus ganancias trimestrales el miércoles.

Conforme se restablecía el acceso a Facebook, algunos usuarios en Asia informaron de que el sistema se cargaba despacio o no ofrecía todas sus funciones.

Lizard Squad reclamó el lunes un ataque contra el sitio web de Malaysia Airlines, y dijo que difundiría datos de la aerolínea. El grupo se ha atribuido otros ataques informáticos en el último año, la mayoría contra empresas de medios o videojuegos.