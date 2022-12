Facebook sumará video a su servicio de Instagram

El cofundador de Instagram, Kevin Systrom, dijo el jueves que los usuarios grabarán y compartirán videos de 15 segundos mediante el uso de un icono de video en las aplicaciones.

"Este es el mismo Instagram que todos conocemos y queremos, pero con movimiento", dijo en un evento en la sede de Facebook, en Menlo Park, California.

Vine (la aplicación para compartir videos de Twitter), que inauguró su servicio en enero, tiene 13 millones de usuarios y permite que la gente cree y comparta videos cortos de 6 segundos. Instagram tiene 100 millones de usuarios, en comparación con los 20 millones que tenía cuando Facebook compró la empresa hace más de un año.

Si complace a los usuarios, la decisión de Facebook podría impulsar el compartir videos grabados con un teléfono celular.

Para usar la opción de video, los usuarios de Instagram pueden tocar el mismo icono de la cámara que se usa para tomar fotos. Un nuevo icono de videocámara aparecerá en el lado derecho. Posteriormente aparecerá un botón rojo de video que les permitirá grabar videos breves de atardeceres, niños corriendo por los parques o compañeros de trabajo con la mirada fija en los monitores de sus computadoras.

La aplicación grabará mientras uno mantenga el dedo en el botón rojo o por 15 segundos. Al igual que ocurre en Vine, si se retira el dedo del botón se interrumpe la grabación, lo cual permite grabar desde otro ángulo o filmar algo totalmente distinto. Una vez que uno tiene 15 segundos de imágenes, uno lo puede reproducir desde el comienzo y colocarlo en Instagram para compartirlo con otros.

Dada la popularidad de Vine, "es quizás más sorprendente que Facebook no haya introducido video para Instagram más pronto. No hay duda que Twitter se apresurará a intensificar la competencia en Vine y esto podría socavar los esfuerzos de Facebook de tener video en Instagram", destacé en un correo electrónico Eden Zoller, principal analista de consumo de Ovum, una firma de tecnología.

Inicialmente la empresa Facebook Inc. accedió a pagar 1.000 millones de dólares en acciones por Instagram en abril del 2012, pero el valor habrá caído a 715 millones de dólares para cuando el acuerdo se concrete a fines de agosto. Facebook aún no probado que podrá ganar dinero en Instagram, ya que no ha incluido anuncios en el servicio.

Nueva York (Estados Unidos)