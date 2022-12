Facebook supera las mil millones de interacciones del Mundial

Facebook indicó que más de 220 millones de personas han publicado, apretado el botón de "me gusta" o comentado sobre lo que otras personas dicen sobre el torneo que se disputa desde el 12 de junio en Brasil.

El país anfitrión es el que más actividad ha generado, y los partidos con mayor cantidad de interacciones fueron el Brasil-Croacia que puso en marcha el campeonato, y el Brasil-Chile por los octavos de final.

Neymar, estrella de la selección brasileña, tiene más de siete millones de "me gusta". De los 20 comentarios con más "me gusta" entre los futbolistas que participan en el Mundial, 12 son de Neymar o su compañero David Luiz.