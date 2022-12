Facebook trabaja en el esperado botón de "no me gusta"

Después de recibir presiones de los usuarios durante años para agregar el botón de "no me gusta", Facebook anunció este martes que estaba trabajando en esta aplicación y que la probará pronto.

"Finalmente, los hemos escuchado", dijo Mark Zuckerberg, presidente y fundador de Facebook en un encuentro en Menlo Park, en Silicon Valley (California).

Ésto responde a una pregunta que un usuario publicó en línea en sobre por qué no había botones como "perdón", "interesante" o "no me gusta" además de la clásica mano con el pulgar en alto de "Me gusta". Una cuestión que recibió gran apoyo de los usuarios.

"Probablemente cientos de personas se han preguntado esto y hoy es un día especial, porque hoy es el día en que puedo decir que estamos trabajando en ello y que estamos muy cerca de probarlo," explicó Zuckerberg.

"Nos ha tomado tiempo llegar hasta aquí, porque no queremos convertir Facebook en un foro en el que la gente vote a favor o en contra de las publicaciones de otras personas. Eso no es el tipo de comunidad que queremos crear". precisó.

Pero también dijo que entendía que era raro apretar el botón de "me gusta" en una publicación sobre ciertos eventos, como una muerte en la familia o sobre la actual crisis de refugiados, y que esto debe servir para que los usuarios expresen mejor que "te entienden y que se relacionen contigo".

"Hemos estado trabajando en esto durante mucho tiempo. En realidad, es sorprendentemente complicado de hacer", añadió.

"Pero tenemos una idea que creemos que estará lista para probar pronto y, dependiendo de cómo vaya, la extenderemos de manera más amplia", concluyó.