Fallecido en accidente de bus que cubría la ruta Bogotá-Lima era colombiano

Así lo confirmó la Gobernación de Imbabura, Ecuador, donde ocurrió el siniestro que también dejó 20 personas heridas.

Un colombiano de 52 años falleció hoy en la provincia andina de Imbabura, en Ecuador, tras el vuelco de un autobús que cubría el trayecto Bogotá-Lima, y veinte más de nacionalidad colombiana y venezolana resultaron heridos, informó la Gobernación de esta provincia.

Una fuente de los servicios de emergencia dijo a Efe que de todos los heridos once son colombianos y nueve venezolanos, y precisaron que el autobús accidentado "no forma parte del corredor humanitario de migración", sino, era un "transporte turístico".

Los heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud de la ciudad de Ibarra, cabecera de la provincia del norte ecuatoriano, con lesiones de diferente consideración, entre leves y moderadas, precisó a primera hora un comunicado el servicio de emergencias ECU-911.

Uno de los heridos recibió el alta médica en una casa de salud, mientras que otros ocho fueron atendidos en el lugar del accidente, añadía la nota.

El accidente se registró en la noche del jueves a la altura del sector de Los Cañaverales, en el norte del cantón Ibarra, cuando el vehículo de transporte volcó en la vía Panamericana, siniestro que fue reportado al Centro Zonal del ECU 911.

En el operativo de asistencia participaron efectivos de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud Pública y Cuerpo de Bomberos, además de una ambulancia y dos grúas particulares que colaboraron en la remoción del autobús.

De acuerdo con reportes preliminares, "el vehículo habría perdido pista, lo que habría provocado su volcamiento", aunque no se ha informado de las circunstancias que provocaron el accidente, el conductor ha sido privado de su libertad, hasta resolver el caso.

El comunicado precisó que, transcurrida la noche, otros quince heridos fueron dados de alta.

