Falleció la niña que pidió a sus médicos que la dejaran morir luego de ser golpeada y abusada

Yatziri, una niña mexicana de 7 años que se encontraba en una unidad de cuidados intensivos desde hace más de cuatro meses, falleció luego de ser abusada sexualmente y golpeada por miembros de su familia.

Mediante un trino, la Gobernación de Puebla, estado de México, expresó sus condolencias por la muerte de esta pequeña.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes”, dice la publicación.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes".

La menor fue internada en una clínica de Puebla el pasado 20 de agosto de 2020 tras presentar una hemorragia interna, la cual fue ocasionada por una presunta perforación de sus intestinos.

Ella también presentó daños en un pulmón, así como quemaduras ocasionadas con cigarrillos que se extendían por manos, brazos y estómago.

Los médicos que la atendieron aseguraron que ella les dijo “mejor quiero morirme, ya no me curen. No quiero regresar con mis padres para que me sigan pegando”.

Los padres de la niña, identificados como Rafael N. y Alejandra Viridiana N., fueron detenidos. Entretanto, su madrastra fue capturada y encarcelada. Su tío, que fue acusado del abuso sexual en su contra, se encuentra prófugo.

La @FiscaliaPuebla obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva contra Rafael N. y Alejandra Viridiana N. por los delitos de violencia familiar y abandono de persona en agravio de su hija, hospitalizada en el IMSS La Margarita.



Detalles: https://t.co/kWodcP1VlJ pic.twitter.com/lBSM6MhloA — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 3, 2020

Su muerte se registró el 28 de diciembre de 2020.

Meses antes, el 28 de junio de 2020 murió su hermanita, una niña de apenas 3 años. La presunta causa de su deceso fue una broncoaspiración. Este hecho tambien es investigado por las autoridades de Puebla.