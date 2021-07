Familia alquila una casa y encuentra a su dueña enterrada en el jardín

En Ubatuba, al norte de Sao Paulo, Brasil; una familia alquiló una casa y descubrió que la dueña estaba enterrada en el jardín. La mujer había desaparecido desde hace varios años.

Fátima y Roberto, viven hace 5 años en Ubatuba, después de permanecer en un apartamento decidieron buscar un lugar más espacioso para estar junto a sus hijos.

La familia eligió una propiedad acogedora y espaciosa que, además, era la casa con el alquiler más económico en toda la zona.

Antes de mudarse a la vivienda en 2018, se enteraron de que la dueña de la casa, que vivía allí, había desaparecido desde agosto de 2013. Se sorprendieron, pero no descartaron la idea de alquilar el lugar. Incluso llegaron a pensar que la mujer estaba viva en algún lugar.

"Me pareció extraño y no me gustó mucho. Pero el agente inmobiliario insistió porque creo que nadie quería vivir allí", dijo Fátima para BBC.

Durante los primeros meses viviendo en la casa, los hijos de la pareja bromeaban diciendo que la dueña estaba enterrada en el jardín y para su sorpresa en enero de este año descubrieron que era cierto.

Roberto y uno de sus hijos estaban trabajando en el jardín cuando encontraron una tela enterrada, decidieron cavar y hallaron los huesos de la mujer desaparecida.

"¿Sabes cuando te llega ese frío por la espalda? Miré a mi hijo y le dije: 'Me pregunto si aquí enterraron algún animal'", dijo Roberto.

Luego de terminar de cavar, vieron una manta enterrada. "Tomé un extremo y mi hijo el otro. Pesaba mucho. Lo sacamos del hoyo y cuando lo abrí salieron todos los huesos", agregó.

Un representante de la agencia avisó a los familiares de la mujer. Se descubrió que eran sus restos luego de un análisis de dentadura, también se encontró una prótesis metálica que Luzia tenía en su columna vertebral tras una cirugía.

Por supuesto, esto provocó terror en la familia, que informó a las autoridades para continuar la investigación que había sido cerrada tras no dar con la ubicación de Luzia.

De acuerdo a datos suministrados por la Policía, no había sospechas de que la mujer pudiera estar enterrada en el jardín de su propia casa. No obstante, los lirios y las piedras colocadas en dicho lugar, fueron un intento para evitar su localización.