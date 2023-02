Familia colombiana fue rescatada en medio del río Bravo: presentaban síntomas de hipotermia

En México, una familia colombiana que se encontraba en medio del río Bravo fue rescatada. El Instituto Nacional de Migración tuvo que usar ayuda aérea para poder rescatarlos en el punto conocido como puente de ferrocarril.

Primero, les pusieron chaleco salvavidas a dos menores de edad y a sus dos padres para luego ser trasladados a tierra firme.

Los migrantes aseguraron que en su intento por cruzar a suelo estadounidense quedaron atrapados entre lo profundo del cauce. Los cuatro integrantes de esta familia colombiana presentaban síntomas de hipotermia.

Madre logró reunirse con sus hijas que fueron abandonadas en el río Bravo

Julia Aquino, una madre salvadoreña que se encuentra en México tras tratar de migrar a Estados Unidos, se logró reencontrar con dos de sus hijas , mismas que llenaron los titulares de prensa hace varios días, pues fueron abandonadas por coyotes en cercanías del río Bravo.

Después de mucho tiempo, la mujer logró abrazar a las pequeñas: “Creo que era el día que más anhelaba y fue triste. No sé, tantas emociones al ver a mis niñas. Las tres lloramos. Me abrazaron, me dijeron que me querían ver y que me extrañaban. No querían que nos volviéramos a separar”.

La mujer, de 26 años, no veía a sus hijas desde hace tres semanas. Las niñas estaban bajo la custodia del Estado mexicano tras ser halladas por autoridades migratorias.

Julia Aquino dice que dejaron El Salvador por violencia y que pagaron más de 9.000 dólares a un grupo de coyotes para que asegurara el ingreso de las pequeñas, que, al parecer, iban a ser recibidas por sus abuelos paternos.

“Lamentablemente a mí me tocó tomar esa decisión y quizás no lo pensé bien, no lo asimilé bien y me dejé llevar. Lamentablemente pasó esto, pero gracias a Dios que nunca dejó a mis niñas solas”, aseguró.

Con las niñas bajo su custodia, la joven de 26 años busca asilo en Estados Unidos. Por el momento, las autoridades mexicanas le concedieron un permiso temporal para transitar por el país azteca.

Otros dramas migratorios

La desesperación por darle a su hijo un mejor futuro llevó a Darling Montufar, una mujer hondureña, a intentar llevárselo a Estados Unidos . Sin embargo, la travesía terminó en tragedia, pues el niño de 12 años murió en un accidente en México y ahora ella pide ayuda para poder sepultarlo en su tierra natal.

“Perdóname, hijo, por no correr más”, expresó a mujer, entre lágrimas.