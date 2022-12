Familia colombiana llegó a EE.UU. pidiendo asilo político y hoy vive una pesadilla por deportación

Después de 19 años en este país, Jorge Taborda, su esposa y sus hijos sufrieron el difícil y triste arresto que viven varios inmigrantes.

Tratando de contener el llanto, Francia Taborda cuenta los difíciles y confusos momentos de su arresto por agentes: "me estaban esperando fuera, esperaron que saliera, me esposaron, luego otra camioneta siguió a mi hijo y me dijo el agente de inmigración: 'hay otra camioneta siguiendo a tu esposo, ya sabemos pa’ donde van', ¡yo me quedé aterrada!”.

Mientras Jorge lucha y espera que inmigración le otorgue un perdón, se siente seguro viviendo en una iglesia. Su esposa Francia fue deportada a Colombia, pero a su hijo mayor, Jefferson, de 23 años lo soltaron cuatro días después, ya que califica para DACA.

Jefferson se graduó de la Universidad de Nuevo México y ahora cuida a su hermano menor de 15 años. Mientras, sus padres buscan una solución que les permita volver a estar juntos.

El caso de la familia Taborda es parte de una campaña de organizaciones civiles que luchan para evitar la separación de familias en el país.