Familia colombiana que estaba de vacaciones en Israel quedó atrapada en medio de la guerra

En Tel Aviv, Israel, una familia colombiana quedó atrapada en medio de la guerra. No saben cuándo, ni cómo saldrán de ese país. Este es el drama que viven los Díaz Valencia.



El pasado sábado, 7 de octubre de 2023, en la mañana, tenían previsto regresar a Colombia tras pasar una semana conociendo Jerusalén y otras zonas de Israel.

“Nosotros nos fuimos directamente al aeropuerto y nos encontramos con que todos los vuelos habían sido cancelados y no llegaba ninguno tampoco. Entonces fue un momento de angustia al no saber qué hacer, estar en un país que no es el tuyo, donde se habla prácticamente árabe y hebreo”, indicó Johan Stiven Díaz, colombiano en Israel.

En cuestión de segundos, la vida de la familia Díaz Valencia dio un giro. Los seis integrantes empezaron a correr por los pasillos del hotel para llegar al búnker donde deben permanecer mientras se ilumina el cielo de Tel Aviv con los cohetes de la defensa israelí para evitar los ataques de Hamás.

Johan Stiven Díaz señaló que: “Uno viene feliz, con alegría, pensando que va a pasar bien, a disfrutar, a conocer un montón de cosas. Llegas y, de un momento a otro, te das cuenta que en que esa felicidad se cayó por completo, sin saber qué va a pasar, que en cualquier momento va a caer un misil, cualquier cosa, terrible”.

Publicidad

El colombiano asegura que la aerolínea es la única que les ha brindado ayuda ubicándolos en un hotel.

“Desafortunadamente, la Embajada Colombiana en Israel no nos ha sido de mucha ayuda, intentamos hablar con ella, le especificamos que teníamos dos personas mayores que necesitaban medicina y alimento. No nos daban respuestas”, agregó.

Ahora, esta familia colombiana cuenta los minutos para que la situación cambie y pueda regresar a la paz de su hogar.