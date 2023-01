Familia de Juan Requesens dice que su confesión fue hecha bajo coacción

Un periodista difundió imágenes, supuestamente filtradas por funcionarios del Sebín, en el que se ve al diputado en extrañas condiciones físicas.

En un video publicado por el canal estatal el diputado afirmó que contactó a un policía de Migración Colombia para que facilitara el ingreso a Cúcuta de alias ‘Bons’, un ciudadano venezolano que confesó haber participado en el supuesto atentado contra Maduro. Requesens también vincula al exiliado diputado Julio Borges.

En contexto:

Este viernes en la tarde, en medio de un gran despliegue policial, Requesens fue trasladado al Palacio de Justicia para presentarlo ante el juez. Allí, su hermana dijo estar segura de que su testimonio fue obtenido bajo coacción.

“Uno que conoce a Juan sabe que él no es culpable y sabe que estuvo bajo alguna amenaza. Un video donde no hubo abogados, donde no hubo nadie de nuestra parte. Nosotros conocemos este régimen que amenaza, que tortura a personas mandándolas a decir cosas”, indicó Rafaela Requesens.

A través de Twitter, el periodista venezolano Alberto Rodriguez difundió este video que habría sido filtrado por funcionarios del Sebín y que muestra al diputado Requesens en extrañas condiciones físicas.



Funcionarios del SEBIN del régimen de Maduro me hacen llegar estas imágenes del diputado Juan Requesens dentro del SEBIN.

Indignación entre funcionarios de como trataron al diputado Requesens.

Fue drogado y amenazado.

Y en un video, Julio Borges deploró el estado del joven y respaldó las dudas de la familia sobre las circunstancias en que hizo la declaración.