Familia de niña que cayó de crucero demandó a Royal Caribbean por fallos de seguridad

La tragedia ocurrió cuando la menor se soltó de los brazos de su abuelo, mientras se encontraban cerca de una pared de vidrio que estaba abierta.

En una corte de Florida, Estados Unidos, los padres de la pequeña que cayó por la ventana de un crucero entablaron una demanda contra Royal Caribbean, la compañía dueña de la embarcación.

La pequeña cayó al agua de los brazos de su abuelo. La familia alega que el barco no cumple con las normas de seguridad.

Chloe, la pequeña que murió, estaría cumpliendo dos años este viernes 13 de diciembre del 2019.

Kim Wiegand, madre de la menor, habló sobre este suceso: “Deberíamos estar celebrando con regalos y pastel, pero, en cambio, estamos aquí hablando de su muerte”.

La pequeña se precipitó desde el undécimo piso de la embarcación, la cual se encontraba anclada en la isla de Puerto Rico.

Asimismo, la madre de la pequeña hizo énfasis a los motivos que llevaron a la familia a interponer esta demanda.

“No hay razón para que este barco tenga paredes de cristal alrededor del piso 11 con puntos que se abren. Si eso no hubiera existido, Chloe estaría aún aquí con nosotros”, sostuvo la mujer.

Por otro lado, Michael Winkleman, abogado de la familia hizo énfasis en los puntos en los que se cimienta este litigio.

“Lo crucial de la demanda es esencialmente que se trataba de una pared de vidrio insegura, que no debería haber estado a tan solo metros del área de juegos para niños”, afirmo el jurista.

Tras el trágico hecho, un juez de Puerto Rico acusó al abuelo de la menor fallecida por homicidio involuntario. Acusación que los padres de la niña rechazaron categóricamente.

“Solo quiero expresar que siento mucho que cualquiera de nosotros tenga que estar aquí hoy. Me siento destrozado, todos estamos destrozados”, afirmó Salvatore Anello, el abuelo de la niña.

El hombre deberá presentarse en una corte puertorriqueña el próximo martes 17 de diciembre del 2019.

Mediante un comunicado, Royal Caribbean se solidarizó con la familia de la pequeña. Asimismo, la compañía no hizo comentarios sobre la demanda impuesta.