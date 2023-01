Familia de una víctima de puente desplomado en Florida enfrenta duelo, trauma y batalla legal

Los padres y novio de Alexa Durán demandarán a la Universidad Internacional de Florida, a la ciudad de Sweetwater y al departamento de Transporte.

“Miré a Alexa un par de veces y ella no decía nada. Tenía sangre sobre mí, no sabía qué hacer. Ella no se estaba moviendo. Volví a mirarla una vez más y solo vi su cabello, nada más, fue entonces cuando me sacaron”, recuerda Richard Humble sobre el incidente, ocurrido el pasado 15 de marzo, cuando se desplomó un puente.

El paso peatonal, de 88 metros de largo, conectaba la Florida International University (FIU) con la ciudad periférica de Sweetwater. Iba a ser inaugurado a principios del año próximo.

Al menos ocho autos quedaron atrapados cuando la estructura de 950 toneladas cedió repentinamente, dejando por lo menos seis muertos, entre ellos Alexa, de 18 años y origen ecuatoriano.

“Cuando yo llegué sacaban el carro, no me he podido quitar eso de la mente y no sé si algún día me lo voy a poder quitar porque es muy duro”, dijo su padre Orlando Durán, que estaba en Londres cuando se enteró de la tragedia.

