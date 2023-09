Familia encontró una bala dentro de un chorizo: "Me tocó a mí que mastiqué y no lo tragué"

En Argentina, una familia se llevó una desagradable sorpresa al encontrar una bala dentro de un chorizo, alimento que habían comprado en una carnicería local.

Las personas departían en medio de un asado cuando se percataron del proyectil. El padre de familia, quien dialogó con el medio Al Aire Libre FM , comentó que por suerte no se tragó el objeto. Asimismo, compartió que el chorizo fue dividido a la mitad entre su hijo y él.

En un principio, el sujeto creyó que se trataba de algún material que quedó del paso del alimento por una procesadora. Sin embargo, al analizarlo detalladamente se dio cuenta de que se trataba de una bala.

“Yo al cortar el chorizo vi ese pedazo de bronce con plomo y dije, 'bueno, capaz era algo de la picadora, de la trituradora', pero cuando lo miré detalladamente no, era un proyectil, así que, bueno, nada. No sé cómo será el proceso de elaboración, pero, bueno, hay que tomar cartas en el asunto”, señaló el sujeto.

Publicidad

Los afectados interpusieron la respectiva denuncia ante el Departamento de Bromatología con la factura de la compra, el chorizo y la bala, como pruebas para que se investigue la línea de producción de la carnicería.

“Nos tomaron los datos así que esperemos que se pueda solucionar este tema para que no le pase a nadie más. Por suerte que uno está siempre ahí atento, me tocó a mí que mastiqué y no lo tragué. Casi me parto una muela también”, señaló el afectado.

Otros hechos: Habló la mujer a la que periodista mostró en paños menores durante una transmisión en vivo

Últimamente, las sorpresas en los alimentos están tomando relevancia. Recientemente un hombre compartió que los limones que compró en la calle estaban llenos de icopor.

Publicidad

Manuel Moreno, a través de un video, registró cómo mientras se disponía a consumir los cítricos, al cortar uno de estos se percató de que su interior estaba lleno del plástico espumado.

“Te voy a encontrar, vendedor de carrito”, dijo el sujeto en medio de su sorpresa.

Aunque no se sabe si en realidad los limones fueron comprados o solo se trató de un video actuado para hacer reír, los usuarios reflexionaron sobre la práctica de adquirir alimentos en sitios poco confiables.