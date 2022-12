Familia Sotloff dice que periodista "quería dar voz a quienes no la tenían"

La familia del periodista estadounidense Steven Sotloff, asesinado por el grupo yihadista Estado Islámico, aseguró este miércoles que el informador "no era un adicto a la guerra", sino que "simplemente quería dar voz a aquellos que no la tenían".

En una comparecencia en Miami (EE. UU.) ante la residencia familiar, el portavoz de la familia, Barak Barfi, afirmó que la preocupación del periodista "era la de ayudar a la gente en esa región", donde "fue apreciado por todos".

La familia tiene constancia también, según dijo Barfi, de que el periodista "incluso ayudaba a la población comprando medicinas y dando consejos a pequeños empresarios de la zona".

El portavoz familiar añadió que Sotloff "sacrificó su vida" para traer la historia de esa región "a esta parte del mundo".

"Hoy su familia está llorando a su hijo. Nuestras oraciones van por toda la familia", manifestó Barfi, quien no aceptó preguntas de los informadores congregados ante la residencia familiar.

"Era una inspiración para otros en este país y por ello pido a los medios respetar la privacidad del entierro", agregó.

El portavoz familiar pronunció una parte de su intervención en lengua árabe, dirigiéndose de forma directa al líder del Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, a quien recordó que Steven Sotloff "sólo quería hacer llegar su mensaje al mundo".

Si el mes de Ramadán es el mes de la piedad y el perdón, "¿entonces dónde está tu piedad?", le preguntó el portavoz, quien citó una sura del Corán que alude a aquellos que mueren en nombre de Dios y tienen un sitio preservado para ellos.

La autenticidad del vídeo en el que se muestra el asesinato de Sotloff fue confirmada este miércoles por el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense.

Sotloff, de 31 años y reportero independiente con experiencia en Oriente Medio, fue capturado en agosto de 2013 cerca de la frontera entre Siria y Turquía.

En la grabación, titulada "Un segundo mensaje a Estados Unidos", el verdugo de Sotloff atribuye su muerte a los ataques selectivos del Gobierno estadounidense contra posiciones del EI en Irak y amenaza de muerte a un tercer rehén, el británico David Haines, tras el asesinato en las mismas condiciones del reportero estadounidense James Foley.