Familiares de pasajeros del avión desaparecido ya pueden ser indemnizados

Los familiares de los pasajeros del vuelo MH370 de Malaysia Airlines perdido desde el 8 de marzo pueden comenzar a reclamar sus indemnizaciones, pese a que la búsqueda todavía no sólo no ha finalizado, sino que ha entrado en una "nueva fase", tras los infructuosos resultados hasta la fecha.

Casi dos meses después de que se perdiera el rastro del avión que cubría la ruta Kuala Lumpur-Pekín, los parientes de los 239 pasajeros pueden, si lo desean, solicitar su compensación a las aseguradoras, aseguró Tuo Guozhu, profesor de la Universidad de Economía y Negocios china, según la agencia Xinhua.

Pese a que no se ha hallado ningún resto del avión, Tuo indica que el Gobierno malasio "ha decretado oficialmente que el avión se estrelló al sur del océano Índico", por lo que las familias tienen derecho a solicitar su indemnización.

Hace tres semanas, el primer ministro malasio, Najib Razak, informó a los familiares de los pasajeros que el avión se había estrellado en el sur del océano Índico, aunque aún no han sido hallados restos en la búsqueda.

De hecho, las autoridades australianas que coordinan la búsqueda dieron por concluidas ayer de manera oficial las misiones aéreas en el océano Índico para encontrar los restos del aparato.

Aunque las aseguradoras chinas (154 pasajeros proceden de la potencia asiática) han comenzado a pagar indemnizaciones desde el mes pasado, muchos de los parientes se han negado a empezar los trámites hasta que no se hallen restos del aparato.

Así lo han expresado varios de ellos a través de comunicados o en distintas ocasiones al ser entrevistados por medios de comunicación.

A bordo del avión viajaban ciento cincuenta y tres chinos, cincuenta malasios, siete indonesios, seis australianos, cinco indios, cuatro franceses, tres estadounidenses, dos neozelandeses, dos ucranianos, dos canadienses, un ruso, un holandés, un taiwanés y dos iraníes, que utilizaron los pasaportes robados a un italiano y un austríaco.