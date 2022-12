Familiares de Pedro Castillo rompen su silencio frente a situación del destituido presidente de Perú

Familiares cercanos al Pedro Castillo , privado actualmente de su libertad, rompieron su silencio frente a la situación del destituido presidente de Perú. Diariamente, sus hermanas y sobrinos lo visitan en la cárcel y se refirieron a cómo se encuentra anímicamente.

“Le he visto el día de hoy. Me siento muy triste, indignada, ya que se encuentra injustamente adentro como ustedes ya conocen. Tememos por su vida, ya que consideramos que es un perseguido. Pedimos apoyo internacional para poder preservar la vida de mi hermano. Nos sentimos verdaderamente destrozados junto con mi familia”, manifestó Irma Castillo Terrones, hermana del expresidente Pedro Castillo.

Por su parte, Elisa Castillo, también hermana del exmandatario, señaló: “Mi hermano está en un lugar que de repente ellos han querido y lo veo muy apenado y muy triste. Nosotros, amenazados por aquí, por allá”.

Jonny Vásquez Castillo, sobrino del expresidente, se refirió a cómo han vivido estos días en la familia.

“Muy tristes, lamentablemente hemos sufrido mucho como familia porque nosotros siempre hemos estado unidos”, aseguró.

Vilma Castillo, otra sobrina de Pedro Castillo, habló sobre el día en que el exmandatario dio el discurso en el que anunciaba la disolución del Congreso.

“Yo estaba en mi casa, nos tomó por sorpresa porque él no lo tenía planeado… Cuando nosotros hemos conversado con él, no tenía las intenciones de cerrar el Congreso, decía que sí, pero en su momento, porque el pueblo lo exigía. Entonces, el pueblo le exigía demasiado y él se debía a un pueblo y exigía el cierre del Congreso porque el Congreso no lo dejaba trabajar”, señaló.

¿Cuáles fueron sus primeras palabras?

Vilma también contó qué fue lo que les dijo Castillo cuando pudieron hablar con él sobre lo que estaba sucediendo.

“Nosotros ya no pudimos verlo, solamente miramos por la tele lo que sucedía, pero sí hemos entrado a verlo y sus primeras palabras fue pedirnos a nosotros perdón por todo lo que estamos sufriendo. Dijo que quizás él se debía a su pueblo, que está haciendo todo esto, pero que lo perdonemos por el sufrimiento causado a la familia y que solamente cuidemos a sus padres, a mis abuelos, esas fueron sus primeras palabras y yo lo único que le dije fue: ‘Sé fuerte, tú no has hecho nada y tú no has matado, tú no ha robado, tú no has violado a nadie para que merezcas estar acá'”, exclamó.

“Queremos que las comunidades internacionales nos apoyen, nos ayuden... el presidente también está injustamente ahí por algo que él no ha cometido y creo que los derechos humanos deben saber muy bien que él no ha cometido delito”, agregó Vilma.