Familiares de religiosa colombiana secuestrada piden intervención de la iglesia para su liberación

A pesar de que un grupo yihadista confirmó que la tienen en su poder, les comunicaron a sus allegados que no recibirán pruebas de supervivencia.

La hermana Gloria Cecilia Narváez, oriunda de Pato, fue secuestrada el 7 de febrero de 2017 en Malí, África, cuando desempeñaba algunas labores humanitarias.

"El Vaticano no nos ha hecho caso, nosotros hemos llamado y hemos estado hablando con las autoridades del Vaticano aquí en Colombia y hasta ahora no nos han informado nada, únicamente sabemos que ella está viva", señaló Édgar Narváez, hermano de religiosa.

Miembros de la comunidad de hermanas Franciscanas se unieron al clamor por la liberación de la religiosa.

“Nosotros estamos con la serenidad y la confianza puestas en el Señor de que, si es su voluntad, ella viene nuevamente. Esa es la certeza, la garantía que tenemos de que Dios está con nosotros, que él ha tenido misericordia de nosotros y que él la ha llamado a ella a esa misión", manifestó Ana Hilda, religiosa franciscana.

Miembros del Gaula de la Policía colombiana hacen presencia en Malí, mientras trabajan con las autoridades locales en busca de la religiosa, sin embargo, no se han registrado mayores avances en las investigaciones.

Sus captores son el grupo yihadista Nusrat al Islam wal Muslimin (grupo de apoyo al islam y a los musulmanes), activo en la región del Sahel y aliado con Al Qaeda, y el que cual publicó el nombre de cinco rehenes que tiene todavía secuestrados, entre ellos la monja colombiana.

Más sobre esta noticia:

Grupo yihadista confirma secuestro de la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez